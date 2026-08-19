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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 15:34

Governo projeta superávit de US$ 90 bi em 2026

Márcio Elias Rosa afirmou que País expandiu as exportações mesmo em meio a tarifas dos EUA

Márcio Elias Rosa afirmou que País expandiu as exportações mesmo em meio a tarifas dos EUA

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Agências
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou, nesta quarta-feira (15) que o governo espera chegar a US$ 90 bilhões de superávit da balança comercial em 2026, porque conseguiu expandir as exportações para outras regiões mesmo com tarifas dos Estados Unidos.

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