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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 16:18

Recuperações judiciais crescem 66% com juros altos e crédito restrito, puxadas pelo agronegócio

Além do agro, o aumento também foi puxado pelo transporte, logística e varejo

Além do agro, o aumento também foi puxado pelo transporte, logística e varejo

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Em um cenário de juros altos e crédito restrito, as empresas brasileiras vêm recorrendo de forma mais intensa a recuperações judiciais e extrajudiciais como forma de suspender a cobrança de dívidas, ganhar tempo para renegociá-las e manter a operação funcionando.
 
O número de empresas em recuperação judicial, mecanismo que é de longe o mais usado, saltou 65,8% entre o segundo trimestre de 2023 e o segundo trimestre deste ano, segundo dados da consultoria RGF, especializada em reestruturação empresarial. O número, que foi de 3.823 para 6.341 nesse intervalo, foi puxado pelo agronegócio, transporte e logística e varejo.  

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