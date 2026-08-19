Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaAço

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 15:45

Vendas internas ficam estáveis em julho ante igual mês de 2025, aponta Aço Brasil

Em comparação a julho de 2025, as importações e exportações de aço reduziram 37,8% e 2,6% em volume, respectivamente

Em comparação a julho de 2025, as importações e exportações de aço reduziram 37,8% e 2,6% em volume, respectivamente

Cesar AGUILAR/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
As vendas internas de aço no Brasil ficaram estáveis em julho de 2026, frente ao apurado em igual mês de 2025, mantendo o patamar de 1,9 milhão de toneladas, aponta o Instituto Aço Brasil. O consumo aparente de produtos de aço no País, por sua vez, foi de 2,2 milhões de toneladas, 4,7% inferior ao apurado no mesmo período de 2025.

Notícias relacionadas