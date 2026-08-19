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CapaEconomiaDesenvolvimento

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 15:17

Com representação na China, Invest RS reforça presença gaúcha no exterior

Rafael Pricladnicki foi palestrante da edição desta quarta-feira (19) do Tá na Mesa

Rafael Pricladnicki foi palestrante da edição desta quarta-feira (19) do Tá na Mesa

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
A promoção internacional do Rio Grande do Sul e a prospecção de investidores passam por desafios constantes. Insegurança jurídica, burocracia e efeitos do clima são apenas alguns dos fatores que o Estado enfrenta para garantir novos aportes. Ainda assim, a meta é "se colocar de forma permanente no radar estratégico de tomadores de decisão de grandes corporações globais", segundo o presidente da Invest RS, Rafael Pricladnicki, palestrante da edição desta quarta-feira (19) do Tá na Mesa, promovido pela Federasul.

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