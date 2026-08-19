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CapaAgroExpointer 2026

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 11:58

Da montagem à feira, Expointer gera 30 mil empregos em Esteio

Com a movimentação de profissionais, alguns negócios começaram a funcionar bem antes da abertura dos portões

Com a movimentação de profissionais, alguns negócios começaram a funcionar bem antes da abertura dos portões

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Os trabalhos de montagem dos estandes da 49ª Expointer começaram no dia 1 de agosto e envolvem milhares de pessoas. Conforme a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, são gerados cerca de 30 mil empregos diretos entre a pré-montagem, a realização da feira e a desmontagem em Esteio.

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