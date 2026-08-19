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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 10:03

Saiba os locais mais prováveis de se achar imóveis por até R$ 350 mil em Porto Alegre

Os dados são de levantamento da Loft, com base nas negociações realizadas entre janeiro e junho de 2026

Os dados são de levantamento da Loft, com base nas negociações realizadas entre janeiro e junho de 2026

ISABELLE RIEGER/JC
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Maria Amélia Vargas
Maria Amélia Vargas Editora-Assistente
O Centro Histórico é o bairro em que é possível encontrar o maior número de imóveis de até R$ 350 mil em Porto Alegre. Além desse, também é possível encontrar moradias nessa faixa de valor na Cidade Baixa, Partenon, Restinga, Vila Nova, Humaitá, Jardim Carvalho e Santa Maria Goretti. Os dados são de levantamento da Loft, com base nas negociações realizadas entre janeiro e junho de 2026.

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