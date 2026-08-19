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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:25

Corsan acelera transformação do saneamento no Rio Grande do Sul

Com R$ 6 bilhões investidos em três anos, Companhia amplia obras, incorpora tecnologia e prepara o Estado para a universalização até 2033

Com R$ 6 bilhões investidos em três anos, Companhia amplia obras, incorpora tecnologia e prepara o Estado para a universalização até 2033

/CORSAN/ DIVULGAÇÃO/ JC
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Jornal do Comércio
O saneamento do Rio Grande do Sul entrou em uma nova escala. Em três anos, a Corsan investiu R$ 6 bilhões e ampliou sua capacidade de transformar recursos em obras, tecnologia e serviços para a população. Desde julho de 2023, a média anual de investimentos, historicamente em torno de R$ 499 milhões, passou para aproximadamente R$ 2,094 bilhões. A estratégia busca garantir o ritmo necessário para que os 317 municípios atendidos avancem em direção às metas de 99% de cobertura de água e 90% de esgoto até 2033.

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