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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 18:34

Brasileiros depositaram R$ 221 bi em bets no ano passado, mostram dados da Fazenda

Ministério da Fazenda, por meio da Lei de Acesso à Informação, revela dados inéditos sobre as bets em 2025 no País

Ministério da Fazenda, por meio da Lei de Acesso à Informação, revela dados inéditos sobre as bets em 2025 no País

divulgação/JC
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Agências
As bets autorizadas a atuar em nível federal receberam R$ 220,6 bilhões em depósitos durante o ano de 2025, mostram dados do Ministério da Fazenda obtidos via Lei de Acesso à Informação.
 
Desse total, R$ 36,9 bilhões representaram o saldo negativo para os apostadores e se converteram em receitas para as casas de apostas. O restante, R$ 183,7 bilhões, foi destinado ao pagamento de prêmios e oferta de bônus sacáveis -valores promocionais que o jogador pode retirar a qualquer momento, e a bet pode deduzir de suas receitas para fins contábeis.  

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