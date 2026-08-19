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CapaEconomiaLogística

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 15:50

Luana Fleck projeta melhorias da Ouro e Prata para linhas do Litoral gaúcho

Luana participou de mais uma edição do projeto Lideranças e Perspectivas, da Pucrs

Luana participou de mais uma edição do projeto Lideranças e Perspectivas, da Pucrs

Ouro e Prata/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A renovação da frota e a busca por melhorias nas ligações entre Porto Alegre e o Litoral Norte estão entre as apostas do Grupo Ouro e Prata para os próximos meses. A empresa, que atualmente opera em dez estados, prevê receber novos veículos até o fim do ano e estuda mudanças em pontos como embarque, desembarque e frequência das linhas para a praia. Segundo a diretora do grupo, Luana Fleck, cada ônibus novo representa atualmente um investimento de cerca de R$ 2,4 milhões.

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