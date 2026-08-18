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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 18:02

Ibovespa registra 11ª queda seguida, pior sequência em 3 anos

Ações da Petrobras ajudaram o índice, mas desempenho negativo do setor bancário puxou os números para baixo

Ações da Petrobras ajudaram o índice, mas desempenho negativo do setor bancário puxou os números para baixo

ARTE/JC
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Agências
Em dia de poucos catalisadores, o Ibovespa tentou, mas não conseguiu romper a sequência de quedas ao longo de agosto, marcando nesta terça-feira seu 11º tombo - a maior esteira de baixas em três anos. O recuo abre espaço para uma recuperação do índice, mas analistas reforçam que as dúvidas com o cenário eleitoral e no exterior mantêm os investidores inibidos para montar posições mais direcionais.

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