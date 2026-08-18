Lançamentos na Movelsul refletem novo comportamento de consumo

Lançamentos de boa parte das 300 marcas de expositores na 25ª Movelsul Brasil já apontam movimentos para onde o mercado consumidor está se dirigindo. São mobiliários desenvolvidos com materiais diferentes que valorizam conforto e sofisticação, dimensões mais ajustadas à realidade das moradias e combinação de matérias-primas.
A Save Space, marca do Grupo Bertolini, lança a linha MOV, desenvolvida pelo designer Hakim Hazim. Cada peça recebe acabamento em todos os lados, o que permite posicioná-la contra a parede, no centro do ambiente ou como divisória entre espaços. Combinando aço e madeira, a linha foi pensada para quem vive em estúdios, kitnets e apartamentos compactos. Alguns modelos contam com rodízios de deslizamento para facilitar a reconfiguração do ambiente. A marca apresenta ainda novas camas retráteis que se transformam em escrivaninhas, solução que responde à vida em poucos metros quadrados sem abrir mão do design.
No segmento corporativo, o nível de sofisticação dos produtos chama atenção. A Marelli apresenta novidades que tratam o escritório como um espaço de bem-estar. A cabine acústica Talbot oferece isolamento sonoro em ambientes de planta aberta, enquanto a plataforma elétrica Up Slim permite ajuste de altura para uso em pé ou sentado. A marca apresenta ainda novas cadeiras ergonômicas e um preview exclusivo de futuros lançamentos. A Delucci complementa esse cenário com mobiliário de madeira maciça 100% certificada para ambientes de alto fluxo e produtos testados conforme normas internacionais ISO 7173 e ISO 7174, que simulam situações reais de uso intenso, cargas e esforços repetitivos.
Outro movimento é o resgate da autenticidade da matéria-prima como proposta de valor. A Finestra Móveis aposta no brutalismo em madeira maciça: linhas retas, volumes marcantes e acabamentos que valorizam os veios naturais em peças que vão de mesas a cristaleiras. A Galpón La Bruja, ateliê da Serra Gaúcha comandado pelo criador Victor Mendes, apresenta mobiliário autoral que funde aço de carbono com materiais orgânicos – cada peça produzida no tempo necessário, sem escala industrial.
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