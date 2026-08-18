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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 16:47

Lançamentos na Movelsul refletem novo comportamento de consumo

Galpón La Bruja apresenta mobiliário autoral que funde aço de carbono com materiais orgânicos

Galpón La Bruja apresenta mobiliário autoral que funde aço de carbono com materiais orgânicos

Augusto Vasconcelos/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Lançamentos de boa parte das 300 marcas de expositores na 25ª Movelsul Brasil já apontam movimentos para onde o mercado consumidor está se dirigindo. São mobiliários desenvolvidos com materiais diferentes que valorizam conforto e sofisticação, dimensões mais ajustadas à realidade das moradias e combinação de matérias-primas.

A Save Space, marca do Grupo Bertolini, lança a linha MOV, desenvolvida pelo designer Hakim Hazim. Cada peça recebe acabamento em todos os lados, o que permite posicioná-la contra a parede, no centro do ambiente ou como divisória entre espaços. Combinando aço e madeira, a linha foi pensada para quem vive em estúdios, kitnets e apartamentos compactos. Alguns modelos contam com rodízios de deslizamento para facilitar a reconfiguração do ambiente. A marca apresenta ainda novas camas retráteis que se transformam em escrivaninhas, solução que responde à vida em poucos metros quadrados sem abrir mão do design.

No segmento corporativo, o nível de sofisticação dos produtos chama atenção. A Marelli apresenta novidades que tratam o escritório como um espaço de bem-estar. A cabine acústica Talbot oferece isolamento sonoro em ambientes de planta aberta, enquanto a plataforma elétrica Up Slim permite ajuste de altura para uso em pé ou sentado. A marca apresenta ainda novas cadeiras ergonômicas e um preview exclusivo de futuros lançamentos. A Delucci complementa esse cenário com mobiliário de madeira maciça 100% certificada para ambientes de alto fluxo e produtos testados conforme normas internacionais ISO 7173 e ISO 7174, que simulam situações reais de uso intenso, cargas e esforços repetitivos.

Outro movimento é o resgate da autenticidade da matéria-prima como proposta de valor. A Finestra Móveis aposta no brutalismo em madeira maciça: linhas retas, volumes marcantes e acabamentos que valorizam os veios naturais em peças que vão de mesas a cristaleiras. A Galpón La Bruja, ateliê da Serra Gaúcha comandado pelo criador Victor Mendes, apresenta mobiliário autoral que funde aço de carbono com materiais orgânicos – cada peça produzida no tempo necessário, sem escala industrial.

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