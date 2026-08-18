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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 16:28

Mercadante diz que 'está na hora de trazer' a Petrobras à discussão sobre terras raras

O presidente do BNDES defende uma "parceria mais criativa" entre Estado e mercado e cobra a publicação do novo decreto de classificação de cavernas no Brasil, para destravar projetos de mineração

O presidente do BNDES defende uma "parceria mais criativa" entre Estado e mercado e cobra a publicação do novo decreto de classificação de cavernas no Brasil, para destravar projetos de mineração

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta terça-feira (18) que "está na hora de trazer" a Petrobras para o setor de mineração, especialmente o segmento de terras raras. Ele comentava, de forma geral, sobre o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e o crescimento do mercado minerário no mundo. Não houve detalhamento sobre como ocorreria a participação da estatal.

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