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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 11:26

Fazenda suspende 14 bets por riscos a apostadores, ao governo e ao mercado

Punições foram aplicadas por descumprimento de normas regulamentares

Punições foram aplicadas por descumprimento de normas regulamentares

Imagem gerada por IA
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Agências
A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, determinou a suspensão de 14 sites de apostas operados pelas empresas Pixbet, Zeroumbet, Enseada, Select, Nexus e RR Participações. As bets ainda não se manifestaram, ficando o espaço aberto para tal feito.

As punições foram aplicadas por descumprimento de normas regulamentares, como a que exige ferramentas para identificar ludopatas e a que obriga o envio de informações para a fiscalização.

As medidas cautelares foram aplicadas na sexta-feira (14), com determinação para cumprimento imediato.

Segundo as decisões, as irregularidades encontradas colocam em risco os apostadores, a atuação do governo e o próprio mercado formal de apostas.

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