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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 09:42

Petrobras encontra petróleo na Foz do Amazonas, no litoral do Amapá

Descoberta de petróleo em um poço exploratório não significa, por si só, a confirmação de uma reserva comercialmente explorável

Descoberta de petróleo em um poço exploratório não significa, por si só, a confirmação de uma reserva comercialmente explorável

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (17) a descoberta de petróleo no poço Morpho, localizado no bloco BM-FZA-59, na Margem Equatorial, em águas profundas na costa do Amapá. A estatal ainda deverá concluir a perfuração e realizar estudos para estimar o volume encontrado e avaliar a viabilidade de uma eventual exploração comercial.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou que a perfuração já alcançou cerca de 3 mil metros de profundidade em lâmina d'água e outros 3 mil metros em rocha. Segundo ela, ainda falta perfurar aproximadamente 1 mil metros até o fundo do poço.

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