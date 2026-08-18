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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 09:09

Itaú recebe aval preliminar para abrir banco próprio nos Estados Unidos

Abertura das portas do Itaú Bank nos Estados Unidos depende da aprovação do conselho do banco central americano, o Federal Reserve

Abertura das portas do Itaú Bank nos Estados Unidos depende da aprovação do conselho do banco central americano, o Federal Reserve

Itaú/Divulgação/JC
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Agências
O Itaú Unibanco informou ao mercado na segunda-feira (17) que o Office of the Comptroller of the Currency autoridade responsável por supervisionar o setor bancário nos Estados Unidos concedeu uma aprovação preliminar para operar com uma licença nacional no País. A instituição financeira que operaria já tem nome: Itaú Bank.

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