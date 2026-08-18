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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 08:22

Braskem Idesa entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

Companhia é uma joint venture da brasileira Braskem e do grupo mexicano Idesa, formada em 2016

Companhia é uma joint venture da brasileira Braskem e do grupo mexicano Idesa, formada em 2016

Jefferson Bernardes/Agência Preview/Divulgação/JC
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Agências
A petroquímica Braskem Idesa, que tem sede no México, entrou nesta terça-feira (18) com um pedido de recuperação judicial (Chapter 11) na Justiça dos Estados Unidos e anunciou uma reestruturação para reduzir o endividamento.

A companhia é uma joint venture da brasileira Braskem e do grupo mexicano Idesa, formada em 2016, que opera um complexo petroquímico em Veracruz, no México.

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