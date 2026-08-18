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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 07:36

Bolsas da Ásia e do Pacífico recuam com petróleo e inflação; Nikkei lidera perdas

Em outras partes da Ásia, o Kospi caiu 1,55% em Seul, a 6.869,83 pontos

Em outras partes da Ásia, o Kospi caiu 1,55% em Seul, a 6.869,83 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira (18), à medida que a alta do petróleo e as preocupações com a inflação se sobrepuseram ao sentimento positivo sustentado por balanços corporativos sólidos.

Liderando as perdas, o índice japonês Nikkei recuou 2,54% em Tóquio, a 67.460,73 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Kospi caiu 1,55% em Seul, a 6.869,83 pontos, no retorno de feriado na Coreia do Sul, e o Taiex cedeu 1,20% em Taiwan, a 45.308,68 pontos. Já o Hang Seng teve ligeira alta de 0,07% em Hong Kong, a 25.471,15 pontos.

Na China continental, o desempenho foi misto: o Xangai Composto subiu 0,19%, a 3.990,30 pontos, mas o Shenzhen Composto, menos abrangente, recuou 0,45%, a 2.635,34 pontos.

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