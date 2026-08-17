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CapaEconomiaPremiação

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 20:42

Jornal do Comércio tem cinco finalistas no 2º Prêmio Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP de Jornalismo

Patrícia Comunello é uma das indicadas na categoria especial Colunista Destaque

Patrícia Comunello é uma das indicadas na categoria especial Colunista Destaque

MARIANA LEYSER/DIVULGAÇÃO/JC
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Maria Amélia Vargas
Maria Amélia Vargas Editora-Assistente
Na tarde desta segunda-feira (17), o Sistema Fecomércio-RS divulgou divulgou os finalistas do 2º Prêmio Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP de Jornalismo. Entre os nomes indicados estão cinco profissionais do Jornal do Comércio, incluindo a jornalista Patrícia Comunello como Colunista Destaque, que também concorre na categoria on-line (veja a lista completa abaixo).

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