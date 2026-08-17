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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 18:43

Dólar cai 0,36% após 5 pregões de alta, mas segue acima de R$ 5,20

Pela manhã, moeda norte-americana se aproximou dos R$ 5,18; fechamento aconteceu em R$ 5,2012

Pela manhã, moeda norte-americana se aproximou dos R$ 5,18; fechamento aconteceu em R$ 5,2012

Arte/JC
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Jornal do Comércio
Após subir em todas as sessões da semana passada, quando acumulou valorização de 2,68% e alcançou o maior nível de fechamento desde 30 de março, o dólar recuou no mercado local nesta segunda-feira (17). Operadores avaliam que o ambiente externo favorável às divisas emergentes abriu espaço para a recuperação técnica do real, que exibiu no dia um dos melhores desempenhos entre as divisas mais líquidas.

Pela manhã, o dólar chegou a se aproximar do piso de R$ 5,18, com mínima de R$ 5,1813, mas reduziu o ritmo de baixa ao longo da tarde, em sintonia com o exterior, com a escalada das taxas dos Treasuries na esteira da aceleração dos ganhos do petróleo.

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