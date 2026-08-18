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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 15:25

Lucro da Grendene cai 37,7% no segundo trimestre em cenário de consumo pressionado

No consolidado do primeiro semestre, a Grendene registrou receita líquida de R$ 1,09 bilhão, queda de 2,9%

No consolidado do primeiro semestre, a Grendene registrou receita líquida de R$ 1,09 bilhão, queda de 2,9%

Michel Gomes//divulgação/jc
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A Grendene encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 89,4 milhões, queda de 37,7% em relação aos R$ 143,6 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Em um cenário de juros elevados, endividamento das famílias e maior seletividade do consumidor, a companhia também registrou leve retração nas vendas, embora tenha conseguido ampliar as exportações no período.

A receita líquida alcançou R$ 552,8 milhões entre abril e junho, recuo de 0,4% na comparação anual. Já a receita bruta caiu 3,2%, para R$ 731,8 milhões. O volume comercializado teve redução de 0,9%, para 26,8 milhões de pares. O Ebitda, indicador que mede a geração operacional de caixa, recuou 51,2%, de R$ 71 milhões para R$ 34,7 milhões.

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