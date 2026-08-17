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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 19:28

Monitor do PIB traz alta de 0,3% no 2º tri ante 1º tri e queda de 1,1% em junho ante maio

No mês de junho, o indicador apontou para queda de 1,1% ante maio

No mês de junho, o indicador apontou para queda de 1,1% ante maio

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,3% no segundo trimestre na comparação com o primeiro trimestre de 2026. Em relação ao segundo trimestre de 2025, houve expansão de 1,7% no segundo trimestre de 2026. A taxa acumulada em 12 meses até o segundo trimestre foi de 1,8%. Os dados são do Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV).

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