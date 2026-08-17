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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 16:56

Petróleo fecha em alta e Brent supera US$ 90 com novo temor de escalada no Oriente Médio

WTI para setembro fechou em alta de 2,55%; Brent para outubro encerrou a US$ 90,87 o barril

WTI para setembro fechou em alta de 2,55%; Brent para outubro encerrou a US$ 90,87 o barril

SAUDI ARAMCO/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Os indícios de nova escalada nas tensões no Oriente Médio fizeram o petróleo fechar em alta de quase 3% e levaram o Brent de volta para o patamar de US$ 90 por barril. Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 2,55% (US$ 2,10), a US$ 84,50 por barril. O petróleo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 2,65% (US$ 2,35), a US$ 90,87 o barril.

Com o memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã encerrando nesta segunda-feira, diversas autoridades iranianas reafirmaram que retomá-lo dependerá das atitudes dos americanos, ao reiterar que estão "prontos para agir" contra eventuais ataques de Washington ou Israel.

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