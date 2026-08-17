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CapaEconomiaSetor Moveleiro

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 16:56

Abimóvel defende mecanismos de proteção ao setor moveleiro

Abertura foi palco de reivindicações por medidas de proteção ao setor

Abertura foi palco de reivindicações por medidas de proteção ao setor

Kor Produções/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
De Bento Gonçalves

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), Irineu Munhoz, alertou para um risco que a atividade está sujeita diante do avanço da guerra comercial mundial. Em discurso na abertura da Movelsul Brasil, nesta segunda-feira (17), em Bento Gonçalves, o dirigente defendeu que o setor precisa de salvaguardas e mecanismos de proteção contra produtos que cheguem ao país beneficiados por subsídios. Frisou que a entidade é a favor do livre comércio, desde que haja justiça. “Não podemos admitir práticas comerciais desleais”, definiu.

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