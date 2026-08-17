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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 19:33

54% das mulheres brasileiras apostam em bets ou têm algum apostador na família, revela pesquisa

Segundo o levantamento, 49% dos brasileiros já fizeram esse tipo de aposta

Segundo o levantamento, 49% dos brasileiros já fizeram esse tipo de aposta

JOEDSON ALVES/AGÊNCIABRASIL/JC
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Agências
As bets já afetam mais da metade das mulheres brasileiras, especialmente as de classes sociais mais vulneráveis. Quatro em cada dez mulheres (42%) apostam ou já apostaram em plataformas online, enquanto 12% não jogam, mas têm alguém da família que aposta. Somados, os dois grupos representam 54% das mulheres.

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