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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 16:14

Balança comercial tem superávit de US$ 635,3 milhões na 2ª semana de agosto

No ano, superávit é de US$ 52,084

No ano, superávit é de US$ 52,084

AFP/JC
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Agências
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 635,3 milhões na segunda semana de agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira (17) o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,881 bilhões e importações de US$ 6,246 bilhões.

O mês de agosto acumula superávit de US$ 3,045 bilhões, resultante de US$ 16,091 bilhões em exportações e US$ 13,045 bilhões em importações.

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