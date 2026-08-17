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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 19:34

Ajuste fiscal continuará sendo feito com justiça e transparência, afirma Durigan

O ministro afirmou que a responsabilidade fiscal deve ser uma pauta comum e destacou o papel do arcabouço fiscal no controle das despesas

O ministro afirmou que a responsabilidade fiscal deve ser uma pauta comum e destacou o papel do arcabouço fiscal no controle das despesas

Tomaz Silva/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O governo Luiz Inácio Lula da Silva continuará fazendo um ajuste fiscal com justiça e transparência, afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan - para quem os juros elevados e o endividamento do governo precisam ser tratados rapidamente, a fim de que o projeto de desenvolvimento do País continue.

Durigan também frisou que o processo eleitoral deste ano será feito como deve, com tranquilidade institucional, e que o governo respeitará os resultados.

"Fico feliz que temos eleição livre, em que podemos discutir com candidatos de oposição, de centro, de mais de esquerda, de mais de direita", afirmou o ministro da Fazenda.

As declarações foram feitas durante a 27ª Conferência Anual Santander na manhã desta segunda-feira (17).

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