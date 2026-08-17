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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 19:35

Tesouro honra R$ 152,46 milhões em dívidas garantidas pela União em julho

No mês, foram recuperados R$ 5,13 milhões

No mês, foram recuperados R$ 5,13 milhões

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
O Ministério da Fazenda informou nesta segunda-feira (17) que o Tesouro Nacional honrou R$ 152,46 milhões em dívidas garantidas pela União aos entes subnacionais em julho. O número eleva para R$ 3,05 bilhões o total honrado no acumulado do ano.

Desde 2016, a União pagou R$ 89,58 bilhões com o objetivo de honrar garantias em operações de crédito de Estados e Municípios. 

Com os ressarcimentos registrados em julho, o valor recuperado pela União totalizou R$ 6,06 bilhões no acumulado desde 2016. No mês, foram recuperados R$ 5,13 milhões.

Segundo a Pasta, o principal fator que explica o baixo volume de garantias recuperadas é que grande parte das garantias honradas, aproximadamente R$ 79,78 bilhões, foram de Estados que participaram ou participam do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e, por essa razão, tiveram o benefício de suspensão temporária da execução da contragarantia.

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