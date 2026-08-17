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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 19:36

Alckmin: processo de reciprocidade com os EUA não é retaliação, não há interesse de retaliar

O vice-presidente afirmou que crê em um acordo entre Brasil e EUA, mas as negociações não devem ter um desfecho rápido

O vice-presidente afirmou que crê em um acordo entre Brasil e EUA, mas as negociações não devem ter um desfecho rápido

Paulo Pinto/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira (17) que a abertura do processo de reciprocidade em resposta ao tarifaço norte-americano sobre produtos brasileiros não representa uma retaliação ao governo dos Estados Unidos. "Não é retaliação, não há interesse em retaliar ninguém. Olho por olho, o máximo que pode acontecer é todo mundo ficar cego", declarou Alckmin durante a conferência anual do Santander.

Ele salientou que o governo brasileiro não abandonou as negociações com os Estados Unidos e demonstrou confiança num acordo entre os países para a eliminação das sobretaxas comerciais. Pediu, porém, paciência, já que as negociações não devem ter um desfecho rápido.

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