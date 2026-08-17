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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 17:40

Alta de 400% na China e olho na Europa: indústrias gaúchas driblam tarifas dos EUA

Da Colônia, de Santo Antônio da Patrulha, vê EUA caírem de principal destino à quinta posição nas exportações

Da Colônia, de Santo Antônio da Patrulha, vê EUA caírem de principal destino à quinta posição nas exportações

Da Colônia/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A queda de cerca de 40% nas vendas para os Estados Unidos não impediu a Da Colônia de ampliar suas exportações em 2026. Diante das tarifas impostas pelo governo norte-americano aos produtos brasileiros, a indústria de alimentos de Santo Antônio da Patrulha acelerou uma estratégia que tem ganhado importância entre empresas gaúchas: reduzir a dependência de um único destino e buscar novos mercados.

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