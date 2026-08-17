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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 13:53

Em Porto Alegre, ministra da Ciência destaca importância da fabricação de semicondutores

Luciana Santos destacou a união necessária entre a academia e a indústria para gerar empregos

Luciana Santos destacou a união necessária entre a academia e a indústria para gerar empregos

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, visitou o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) em Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (17) e destacou a importância do avanço na produção de semicondutores no local. O motivo da vinda, inclusive, foi para acompanhar a instalação de novos equipamentos de ponta destinados à fabricação do material.

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