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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 12:09

Mercado Pago começa a oferecer consignado privado e fecha 5 mil contratos na fase inicial

Mercado Pago é uma a fintech do Mercado Livre

Mercado Pago é uma a fintech do Mercado Livre

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Agências
O Mercado Pago, a fintech do Mercado Livre, está entrando no disputado segmento do consignado privado. A instituição financeira anunciou, nesta segunda-feira (17), o início da oferta da modalidade para trabalhadores do regime CLT em canal digital próprio ou com contratação iniciada pela Carteira de Trabalho Digital (CTPS).

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