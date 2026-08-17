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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 11:37

Durigan defende que não há motivo para medo da reforma tributária

Durigan disse que a estratégia do governo passa por intensificar a comunicação e o diálogo com entidades e setores impactados

Durigan disse que a estratégia do governo passa por intensificar a comunicação e o diálogo com entidades e setores impactados

Lula Marques/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que não há motivo para se ter medo da reforma tributária e disse que o que o preocupa é a possibilidade de o País manter o atual quadro de complexidade e insegurança no sistema de impostos. A declaração foi feita durante a 27ª Conferência Anual Santander.

"O que me assusta é olhar para a situação tributária brasileira hoje e imaginar que a gente pudesse seguir dessa forma", afirmou Durigan.

Segundo ele, apesar de ponderações levantadas ao longo da discussão - inclusive dentro da própria equipe econômica - o governo não deve recuar do objetivo de melhorar o ambiente para empresas, micro e pequenos negócios, empreendedores e pessoas físicas.

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