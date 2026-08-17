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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 11:06

Índice da indústria cresce 0,81% no 1º trimestre, aponta Banco Central

Índice da indústria aumentou 0,81%, o de serviços subiu 2,03% e o de impostos avançou 1,16%

Índice da indústria aumentou 0,81%, o de serviços subiu 2,03% e o de impostos avançou 1,16%

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) acumulou alta de 1,52% no 1º semestre de 2026, em relação ao mesmo período de 2025, informou a autarquia nesta segunda-feira (17). O número se refere a série sem ajuste sazonal

No mesmo período, o índice ex-agropecuária avançou 1,65%, enquanto o indicador do agro subiu 1,13%. O índice da indústria aumentou 0,81%, o de serviços subiu 2,03% e o de impostos avançou 1,16%.

Nos 12 meses encerrados em junho, o indicador subiu 1,48%. O resultado é uma aceleração frente ao mesmo período até maio, quando a alta era de 1,40% (revisado, de 1,35%).

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