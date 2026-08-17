Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaVarejo

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 09:55

Grupo Casas Bahia aprova e protocola pedido de recuperação judicial em São Paulo

Objetivo é preservar a continuidade das atividades e viabilizar uma solução ordenada

Objetivo é preservar a continuidade das atividades e viabilizar uma solução ordenada

CASAS BAHIA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
O Grupo Casas Bahia informou que seu conselho de administração aprovou o ajuizamento de pedido de recuperação judicial da companhia, em conjunto com determinadas subsidiárias. Segundo a empresa, o pedido foi protocolado no Juízo de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo (SP) e contou com aprovação do acionista controlador.

Notícias relacionadas