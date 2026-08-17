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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 09:45

Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2026 segue em 1,98%

Crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 2,0%

Crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 2,0%

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 seguiu em 1,98%. Um mês antes, era de 1,99%. Considerando apenas as 42 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa aumentou de 1,94% para 1,97%.

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