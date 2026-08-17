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Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 13:32

Casas Bahia volta a adiar divulgação do balanço do segundo trimestre

Casas Bahia encerrou o primeiro trimestre com prejuízo de R$ 1,06 bilhão, pressionada pelo cenário de juros elevados

Casas Bahia encerrou o primeiro trimestre com prejuízo de R$ 1,06 bilhão, pressionada pelo cenário de juros elevados

CASAS BAHIA/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
A Casas Bahia (BHIA3) adiou pela segunda vez a divulgação do seu balanço do segundo trimestre de 2026 (2T26). A previsão atual é que o resultado saia na segunda-feira (17) pela manhã. A informação foi veiculada inicialmente pelo Valor Econômico e confirmada pelo E-Investidor. A publicação dos números já havia sido adiada de quarta-feira (12) para sexta-feira (14). Procurada, a varejista não comentou sobre os motivos para os adiamentos.

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