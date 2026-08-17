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Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 08:19

Governador do Amapá diz que descoberta de petróleo é 'notícia do século'

Petrobras conduz pesquisas para avaliar o potencial de petróleo e gás na costa do Amapá

Petrobras conduz pesquisas para avaliar o potencial de petróleo e gás na costa do Amapá

Agência Petrobras/Divulgação/JC
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Agências
O governador do Amapá (AP), Clécio Luís (União), afirmou que a descoberta de evidências de óleo ou gás natural no primeiro bloco prospectado pela Petrobras na Margem Equatorial é "a notícia do século" em relação à possibilidade de desenvolvimento de novos empreendimentos na Região Norte do Brasil.

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