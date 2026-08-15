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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 17:37

Alta do PIB acima de 2% se torna mais difícil em 2026, dizem economistas

FMI passou a projetar no mês passado expansão de 2,4% para o Brasil neste ano

FMI passou a projetar no mês passado expansão de 2,4% para o Brasil neste ano

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
Economistas afirmam que a possibilidade de o Produto Interno Bruto (PIB) crescer acima de 2% no Brasil em 2026, como preveem o Ministério da Fazenda e o Fundo Monetário Internacional (FMI), ficou mais difícil e parece menos provável no momento.

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