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Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 16:38

Desvantagem tarifária do Brasil cresce quase 7 pontos com novas sobretaxas dos EUA

Cerca de 47% das exportações brasileiras hoje são atingidas pelas tarifas de Trump

Cerca de 47% das exportações brasileiras hoje são atingidas pelas tarifas de Trump

International Maritime Organization/Divulgação/JC
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Agências
A desvantagem da tarifa paga por produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos em relação aos seus principais concorrentes cresceu de apenas 0,8 ponto percentual, antes da rodada mais recente de taxações, para 7,5 pontos percentuais.

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