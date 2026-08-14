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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 19:25

Dólar sobe a R$ 5,22 e Bolsa cai pressionada por saída de estrangeiros

Valor de fechamento é o maior desde fevereiro

Valor de fechamento é o maior desde fevereiro

Arte/JC
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Agências
O dólar fechou em alta de 0,57%, a R$ 5,220, nesta sexta-feira (14), em meio à repercussão de novos dados da economia dos Estados Unidos e à expressiva saída de capital estrangeiro da Bolsa brasileira. A moeda atingiu o maior nível desde 19 de fevereiro.

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