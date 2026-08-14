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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 18:58

Ibovespa cai 3,23% na semana com eleições e saída de estrangeiros no foco

índice engatou o seu nono pregão seguido de queda (-0,10%, aos 166.934,20 pontos)

índice engatou o seu nono pregão seguido de queda (-0,10%, aos 166.934,20 pontos)

ARTE/JC
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Agências
A melhora do humor dos investidores na reta final do pregão levou o Ibovespa a recuperar os 166 mil pontos e encerrar o dia perto da estabilidade. As fortes quedas registradas ao longo de toda a sessão abriram espaço para uma recuperação marginal, com investidores aproveitando para realizar um recalibramento das carteiras.  

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