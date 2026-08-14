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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 18:09

Bolsas de NY fecham em leve baixa com perspectivas para inflação e gastos com IA

Dados de inflação americanos sugerem menor pressão para elevação de juros

Dados de inflação americanos sugerem menor pressão para elevação de juros

QuoteInspector.com/Divulgação/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em leve queda nesta sexta-feira (14) encerrando uma semana de ganhos para a maioria dos índices, apoiados pelos dados de inflação americanos brandos sugerindo menor pressão para elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Nesta sexta, uma nova alta do petróleo acabou colocando em dúvida este movimento. Também em foco seguem os gastos com inteligência artificial (IA) que levaram a movimentações importantes ao longo da última semana.

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