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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 17:25

Setor calçadista registra primeiro déficit comercial da série histórica

Em julho, Brasil importou US$ 66 milhões em calçados e exportou US$ 62,38 milhões

Em julho, Brasil importou US$ 66 milhões em calçados e exportou US$ 62,38 milhões

ABICALÇADOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O setor calçadista brasileiro registrou em julho o primeiro déficit mensal da sua balança comercial desde o início da série histórica, em 1997. O resultado ocorre em meio ao avanço dos produtos importados no mercado nacional e à retração das exportações, cenário que ganha uma pressão adicional com as novas sobretaxas dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros.

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