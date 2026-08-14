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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 16:46

Lucro líquido ajustado da 3tentos cai 86,3% no 2º tri, a R$ 14,4 milhões

A receita das operações industriais cresceu 4,7%, para R$ 2,01 bilhões

A receita das operações industriais cresceu 4,7%, para R$ 2,01 bilhões

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A 3tentos encerrou o segundo trimestre de 2026 com forte queda da rentabilidade, pressionada principalmente pelo negócio de processamento industrial de soja e milho. O lucro líquido ajustado da companhia, que tem sede no Rio Grande Sul, recuou 86,3% na comparação anual, para R$ 14,4 milhões, e o Ebitda ajustado com hedge caiu 64,3%, para R$ 78,7 milhões.

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