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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 16:16

Setor imobiliário da Capital mantém cautela no segundo semestre

VGV no primeiro semestre deste ano alcançou R$ 2,3 bilhões em 2026

VGV no primeiro semestre deste ano alcançou R$ 2,3 bilhões em 2026

MARCO QUINTANA/arquivo/JC
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Sofia Paiva
Sofia Paiva
De janeiro a junho, o setor imobiliário de Porto Alegre comercializou 2.059 unidades, o que representa uma redução de 8% em comparação ao mesmo período de 2025, conforme dados Conforme dados do Panorama do Mercado Imobiliário de Porto Alegre, desenvolvido pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) em conjunto da Alphaplan e a Órulo.

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