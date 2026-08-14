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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 16:19

Trabalho formal cresce em 10,1 milhões de vínculos de janeiro de 2023 a junho de 2026

Nordeste e Centro-Oeste lideram taxas de crescimento no mercado de trabalho

Nordeste e Centro-Oeste lideram taxas de crescimento no mercado de trabalho

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O estoque de vínculos formais de trabalho no Brasil alcançou 62,891 milhões em junho de 2026, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) Mensalizada divulgados nesta quinta-feira, 13, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número representa aumento de 2,199 milhões de vínculos em relação a 31 de dezembro de 2025, crescimento de 3,6%.

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