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CapaEconomiaComércio Exterior

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 16:52

Em meio a tensões e 'efeito Trump', exportações seguem concentradas

Superávit comercial do Brasil cresce, apesar de desafios nos EUA e Argentina

Superávit comercial do Brasil cresce, apesar de desafios nos EUA e Argentina

Bent Van Aeken/Divulgação/JC
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Agências
Em um ambiente de tensões geopolíticas e incertezas ligadas ao "efeito Trump", a recomendação recorrente de especialistas de diversificar mercados e a pauta exportadora segue no centro do debate. Ainda assim, os dados do Indicador de Comércio Exterior (Icomex), da Fundação Getulio Vargas (FGV), mostram que a variação das exportações permanece relativamente concentrada: os cinco principais produtos responderam por 46,7% das exportações totais do Brasil no acumulado de janeiro a julho de 2026, ante 43,3% no mesmo período de 2025.

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