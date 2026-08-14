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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 14:33

Governo ouvirá empresários para decidir se aplicará lei de reciprocidade contra os EUA

Durigan disse que é preciso cautela

Durigan disse que é preciso cautela

Agência Brasil
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta sexta-feira (14) que ouvirá os empresários brasileiros e estrangeiros sobre os possíveis impactos da aplicação da Lei da Reciprocidade do Brasil, em resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A iniciativa levou a um aumento de 37,5% nos impostos de alguns produtos.

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