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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 16:19

59,3% consideram improvável perder emprego ou renda nos próximos 6 meses, mostra FGV

Dados da FGV apontam um mercado de trabalho aquecido

Dados da FGV apontam um mercado de trabalho aquecido

LUIZA PRADO/JC
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Agências
A maior parte dos trabalhadores (59,3%) considera "muito improvável" ou "improvável" perder o principal emprego e/ou fonte de renda nos próximos seis meses, segundo a Sondagem de Mercado de Trabalho, divulgada nesta sexta-feira (14) pela Fundação Getulio Vargas (FGV) do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getulio Vargas (FGV) Ibre, com dados do trimestre encerrado em julho de 2026.

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