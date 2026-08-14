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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 16:12

Reciprocidade não é retaliação, é tentativa de equilibrar relação comercial, diz ministro

Segundo o ministro Márcio Elias Rosa, o Brasil está disposto à negociação prolongada, mas também, se necessário, à medidas de reciprocidade

Segundo o ministro Márcio Elias Rosa, o Brasil está disposto à negociação prolongada, mas também, se necessário, à medidas de reciprocidade

Tomaz Silva/Agência Brasil
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Agências
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta sexta-feira (14) que a reciprocidade em relação as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil não é uma retaliação, mas uma ferramenta de equilibrar a relação com os EUA. Ele concedeu entrevista à GloboNews.

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